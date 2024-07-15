ABD'de Pittsburgh Şehri de 15 Temmuz'u Tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Pittsburgh Şehri de 15 Temmuz'u Tanıdı

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh şehri, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından yapılan girişimler sonucunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdığını açıkladı. TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, bu tanımanın özellikle FETÖ elebaşının bulunduğu eyalette önemli olduğunu belirtti. Böylece ABD'de 15 Temmuz'u tanıyan şehir sayısı 7'ye yükseldi.

15.07.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bu yıl Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerden sonra en son Pennsylvania'nın Pittsburgh şehri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanığını açıkladı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle eyaletin en büyük şehirlerinden Pittsburgh'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, Pittsburgh'tan "tanıma beyannamesini" aldıklarını belirterek, özellikle bu şehrin FETÖ elebaşının mukim olduğu eyalette olması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

Şahin, "Bu son tanıma ile bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayımız 5'e, genel toplamda 7'ye çıktı." dedi.

ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.

Bu sene de Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

Pennsylvania, Demokrasi, 15 Temmuz, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Pittsburgh Şehri de 15 Temmuz'u Tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 20:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Pittsburgh Şehri de 15 Temmuz'u Tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement