 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Polis, Buzlu Gölette Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Polis, Buzlu Gölette Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı

ABD\'de Polis, Buzlu Gölette Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı

Indiana eyaletinde polis, buzlu gölette mahsur kalan iki siyah labrador cinsi köpeği kurtardı. Köpekler, soğuktan dolayı kendilerini çıkartamazken polis ekipleri tarafından bulundu ve ısınmaları için polis aracına götürüldü. Köpeklerin durumunun iyi olduğu ve hayvan bakım ve koruma yetkililerine teslim edildiği açıklandı.

31.01.2024 15:13  Güncelleme: 15:16
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Indiana eyaletinde polis, ihbar üzerine geldiği buzlu gölette mahsur kalan iki siyah labrador cinsi köpeği kurtardı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

Indiana eyaletinde polis, 28 Ocak günü sabah erken saatlerde buz tutmuş gölete köpek düşmüş olabileceğine dair gelen ihbar üzerine Reservoir Park'a geldi. Polis, gölete yaklaştığında soğuktan kıpırdayamayan iki siyah labrador cinsi köpeği, göleti çevreleyen duvara ön patileriyle tutunmuş olarak buldu. Hava sıcaklığının yaklaşık 1 derece olduğunu ve köpeklerin soğuktan kendilerini buzlu göletten çıkartamadığını belirten polis, iki köpeği ısınmaları için polis aracına götürdü. Polisten yapılan açıklamada, köpeklerin durumunun iyi olduğu, hayvan bakım ve koruma yetkililerine teslim edildiği belirtildi. İki köpeğin kurtarılma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Indiana, Kurtarma, Hayvanlar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Polis, Buzlu Gölette Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Polis, Buzlu Gölette Mahsur Kalan Köpekleri Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement