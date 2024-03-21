ABD'de Polis Memuru İki Kişiye İşkence Etti, 40 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de eski polis memuru, görevi sırasında iki kişiye işkence ettiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
CNN'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Tom Lee, Ocak 2023'teki saldırı nedeniyle hüküm giyen 6 polis memurundan Christian Dedmon'a ilişkin kararı açıkladı.
Dedmon'un, Michael Jenkins ve Eddie Parker'a "hayal edilebilecek en şoke edici, acımasız ve zalim saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Lee, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Aralarında Dedmon'un da bulunduğu 6 polis memuru, 24 Ocak 2023'te gelen şikayet üzerine Jenkins ve Parker'ın evine gitmişti.
Polisler, arama izni olmadan girdikleri evde Jenkins ve Parker'ı saatlerce darbetmiş, şok tabancalarıyla işkence etmiş ve ırkçı söylemlerde bulunmuştu.
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Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Nevruz Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Altıntel ve Ilık, mesajlarında nevruzun barış, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, bu özel günün ülkede kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirmesini temenni etti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Niğde'de bal ormanı kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik, ormanlık alanın kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 8'ini oluşturduğunu belirtti ve bal ormanı kurulumuyla bu oranın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen kazada, Şahmeran Karaca (46) kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaca, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin 10. gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil söyleşi programına konuk oldu. Programa öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi toprak altında kaldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çerkezköy Kaymakamı da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Akşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Salih Akkaya, kütüphanenin çocukların zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarlandığını belirtti. Ayrıca, kütüphanenin özellikle 4-10 yaş grubu anaokulu ve ilkokul öğrencileri için özel bir mekan olduğunu vurguladı. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da açılışta konuşma yaptı ve kütüphanenin açılışını dua ederek gerçekleştirdi.
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Nevruz Bayramı'nın baharın gelişini müjdelediğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da nevruzun birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı. Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Makas, yeni bir bahara hep beraber başladıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Türk devletlerinin bayrakları açıldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait salonda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı. Karar metnindeki, 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.' ifadesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu. TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi. Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, avro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu. Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.
Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçeleri ile Bayat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı. Oğuzlar'da güzel görüntüler oluşturan kar, Mecitözü'nde ise hayatı zorlaştırdı. Çorum Valiliği çiftçileri zirai dona karşı uyardı. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.
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