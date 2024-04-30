ABD'de Polisler Silahlı Saldırıda: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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ABD'de Polisler Silahlı Saldırıda: 4 Ölü, 4 Yaralı

ABD\'de Polisler Silahlı Saldırıda: 4 Ölü, 4 Yaralı

Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde bir eve arama yapmak üzere giden polisler silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 4 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı. Şüpheli de olay yerinde vurularak öldü. ABD Başkanı Joe Biden olayla ilgili bilgilendirildi ve gelişmeleri yakından takip ediyor.

30.04.2024 06:57
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde arama yapmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.

Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde akşam saatlerinde mahkeme kararıyla bir eve arama yapmaya giden polisler silahlı saldırıya uğradı.

Charlotte Polis Şefi Johnny Jennings, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir suça karışan şüphelinin bulunduğu eve arama yapmak üzere girerken polislere tüfekle ateş açıldığını bildirdi. Jennings, polislerin de ateşe karşılık verdiğini anlattı.

Jennings saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını, bir yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Şüphelinin de olay yerinde vurularak öldüğünü belirten Jennings, bunun Charlette tarihindeki en kötü olaylardan biri olduğunu, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Polisler Silahlı Saldırıda: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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