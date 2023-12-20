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ABD'de Rusya'ya havacılıkla ilgili yasa dışı teknoloji ihracatı yapan iş insanı suçlamaları kabul etti - Son Dakika
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ABD'de Rusya'ya havacılıkla ilgili yasa dışı teknoloji ihracatı yapan iş insanı suçlamaları kabul etti

ABD'de gözaltına alınan iş insanı Cyril Gregory Buyanovsky, Rusya'ya havacılıkla ilgili yasa dışı teknoloji ihracatı yapmakla suçlandı. Buyanovsky, suçlamaları kabul etti ve mahkeme tutanaklarına göre 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD hükümeti, Buyanovsky'nin mal varlığına el koyarken, davada şirketin genel müdür yardımcısı da yargılanacak. ABD Başsavcı Yardımcısı, suç itirafının Rusya'nın ordusunu etkileyen araçları kesmek ve sorumluları cezalandırmak için kararlılık gösterdiğini belirtti.

ABD\'de Rusya\'ya havacılıkla ilgili yasa dışı teknoloji ihracatı yapan iş insanı suçlamaları kabul etti
20.12.2023 - 11:53,
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ABD'de Rusya'ya havacılıkla ilgili yasa dışı teknoloji ihracatı yapmakla suçlanan ve bu kapsamda gözaltına alınan iş insanı Cyril Gregory Buyanovsky, suçlamaları kabul etti.

Mahkeme tutanaklarına göre, iş insanı Buyanovsky, ABD'ye karşı suç işlemek için komplo kurmak, devlet kontrolündeki malların ruhsatsız ihracatı ve uluslararası alanda yasa dışı para aklama ithamlarını reddetmedi.

Davada karar duruşması 21 Mart'a ertelenirken Buyanovsky'nin 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.

Savcılar, Buyanovsky'nin 450 bin dolar tutarındaki havacılık ekipmanı ve 50 bin dolar değerindeki kişisel varlığına ABD hükümetinin el koymasını da kabul ettiğini açıkladı.

Aynı davada Buyanovsky'nin yanı sıra yargılanan şirketin genel müdür yardımcısı Douglas Robertson'ın da bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen, yaptığı açıklamada, "Bugünkü suç itirafı, Adalet Bakanlığının Rusya'nın ordusunu besleyen araçları kesmek ve bunu sağlayanları mahkemede sorumlu tutmak konusundaki kararlılığını göstermektedir." dedi.

Buyanovsky ve Robertson'ın, 3 Mart'ta "komplo, devlet kontrolündeki malların ruhsatsız ihracatı, elektronik ihracat bilgilerini göndermemek, bu belgelerde oynama yapmak, kara para aklamak, kaçakçılık" suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.

ABD'nin kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları, Kremlin üzerindeki ihracat kontrolleri, modern bir orduyu donatmak için gereken bilgisayar çipleri ve diğer teknolojik ürünlerini kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de 25 Şubat'ta Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları kapsamında hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onaylamıştı.

Kaynak: AA
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