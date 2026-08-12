ABD'de Şiddetli Fırtınalar Can Aldı

ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar, hortum, yağış ve seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin iç kesimlerinde şiddetli fırtınalar, hortum, yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, afet durumunun hakim olduğu eyaletlerden Indiana'da evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 4 yaşındaki 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, Ohio'da sel nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı 1 hastanın ve Illinois'te fırtına nedeniyle evde meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin öldüğünü belirtti.

Ohio'ya bağlı Cleveland kentinin güneybatısında bulunan bir cezaevinde ise yıldırım isabet etmesi sonucu 16 mahkum yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fırtınalar nedeniyle Illinois, Indiana, Ohio ve Kentucky eyaletlerinde 700 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Acil yardım ve arama kurtarma ekipleri, fırtınalarda devrilen ağaç ve elektrik direklerini kaldırmak için gece boyunca çalıştı.

Ohio Valisi Richard Michael DeWine, bölgedeki afet durumuna destek amacıyla 40 ulusal muhafızı görevlendirdi.

Meteoroloji uzmanları, iç kesimlerdeki eyaletlerden Indiana'nın Gary kentinde, saatteki hızı 159 kilometreye ulaşan rüzgarlar görüldüğünü açıkladı.