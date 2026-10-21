ABD'de Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana 300 binden fazla vize iptal etti - Son Dakika
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ABD'de Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana 300 binden fazla vize iptal etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Trump yönetiminin göreve geldiği günden bu yana 300 binden fazla vizeyi iptal ettiğini duyurdu. Namdar, Amerikan yasalarına saygı göstermeyen vize sahiplerinin ABD'ye seyahat etme ayrıcalığını kaybedeceğini belirtti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, göreve geldiği günden bugüne 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında açıklamada bulundu.

Namdar, Beyaz Saray'ın X hesabının "Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti." paylaşımını alıntılayarak "300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vize sahiplerinin Amerikan yasalarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Namdar, aksi takdirde ABD'ye seyahat etme "ayrıcalığını" kaybedeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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