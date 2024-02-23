ABD'de Yapılan Anketten Trump'ın Seçimi Kazanacağı Sonucu Çıktı - Son Dakika
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ABD'de Yapılan Anketten Trump'ın Seçimi Kazanacağı Sonucu Çıktı

ABD\'de Yapılan Anketten Trump\'ın Seçimi Kazanacağı Sonucu Çıktı

Marquette Hukuk Fakültesi tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu ortaya çıktı. Ankete katılan kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı. Ayrıca ankette, Trump'ın başkan adayı olarak Nikki Haley'in seçilmesi durumunda Cumhuriyetçi Partiye olan destek oranının yüzde 58'e çıktığı görüldü. Seçmenler, Trump'a göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda daha çok güvendiklerini, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.

23.02.2024 00:49
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NEW ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı.

Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.

Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.

Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.

Cumhuriyetçi Partinin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü "Trump", yüzde 15'i "Haley" dedi.

Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti.

Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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