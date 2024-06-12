ABD'deki bir lisenin mezuniyet töreninde sınıf başkanı özel teşekkür notları yazdı - Son Dakika
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ABD'deki bir lisenin mezuniyet töreninde sınıf başkanı özel teşekkür notları yazdı

Massachussets eyaletindeki bir lisenin mezuniyet töreninde sınıf başkanı, konuşma yapmak yerine 180 yeni mezun arkadaşının her biri için özel olarak teşekkür notu yazmayı tercih etti. Sınıf başkanı Mason Macuch, her bir arkadaşına veda etmek ve teşekkür etmek için yaklaşık 10 saat boyunca notlar hazırladı. Notlarda veda mesajları ve tatlı anılar yer alıyor.

12.06.2024 21:59
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ABD'nin Massachussets eyaletindeki bir lisenin mezuniyet töreni sırasında sınıf başkanı, konuşma yapmak yerine 180 yeni mezun arkadaşının her biri için özel olarak teşekkür notu yazmayı tercih etti.

Massachussets eyaletinin Boston kenti yakınlarındaki Apponequet Regional Lisesinin mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan sınıf başkanı Mason Macuch arkadaşlarına sürpriz yaptı.

Macuch, herkese teşekkür etmek istediğini ancak bunun için yeterli zaman olmadığını belirterek, "Dolayısıyla konuşma yapmak yerine sizden sandalyelerinizin altına uzanıp her birinize özel olarak yazdığım notları almanızı istiyorum." dedi.

Kişiye özel olarak hazırladığı notlarla arkadaşlarına veda etmeyi seçtiğini dile getiren Macuch, "Böylelikle sizlerle vedalaşarak yakın zamanda 'eski anılar' olarak hatırlayacağımız yıllar için her birinize teşekkür etmek istedim." diye konuştu.

Macuch, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, mezun arkadaşları için özel olarak hazırladığı notların yaklaşık 10 saatini aldığını ve 180 kişilik mezun grubunun çoğunu yakından tanıdığını söyledi.

Notlarda veda mesajları yanı sıra arkadaşlarıyla aralarında geçen "tatlı anılara" da yer verdiğini belirten Macuch, daha samimi arkadaş grubuna daha uzun mesajlar yazdığını ifade etti.

Macuch, "Her yazdığım notta, o kişiye mezun olmadan ve yollarımız ayrılmadan önce özel olarak söylemek istediklerime yer verdim." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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