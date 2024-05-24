ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler yeni dayanışma kampı kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler yeni dayanışma kampı kurdu

ABD\'deki California Üniversitesi\'nde Filistin destekçisi öğrenciler yeni dayanışma kampı kurdu

ABD'deki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yeni dayanışma kampı kurdu. Los Angeles'ta bir araya gelen yüzlerce öğrenci, UCLA Rektörü Gene Block'un ABD Kongresi'nde üniversiteye bağlı kampüslerde 'Yahudi öğrencilerin güvenliğini sağlayamadığı' gerekçesiyle suçlandığı sırada yeniden protesto başlattı. Üniversite personeli, protestoculara kampüsü derhal terk etmeleri, aksi halde disiplin cezası alabilecekleri veya tutuklanabilecekleri uyarısında bulundu. Filistin'e destek gösterisine katılan öğrencilerin bir kısmı bu uyarı üzerine protestoyu sonlandırdı fakat bazıları 'Dodd Hall' okul binasında tekrar toplandı. Saatlerce süren barışçıl protesto, polisin müdahalesiyle son buldu.

24.05.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'deki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yeni dayanışma kampı kurdu.

Los Angeles'ta bir araya gelen yüzlerce öğrenci, UCLA Rektörü Gene Block'un ABD Kongresi'nde üniversiteye bağlı kampüslerde "Yahudi öğrencilerin güvenliğini sağlayamadığı" gerekçesiyle suçlandığı sırada yeniden protesto başlattı.

Kampüsteki "Kerckhoff Hall" binasının verandasında toplanan öğrenciler, ahşap barikatlar, metal çitler ve masalar kullanarak yeni kamp alanı oluşturdu.

Üniversite personeli, protestoculara kampüsü derhal terk etmeleri, aksi halde disiplin cezası alabilecekleri veya tutuklanabilecekleri uyarısında bulundu.

Filistin'e destek gösterisine katılan öğrencilerin bir kısmı bu uyarı üzerine protestoyu sonlandırdı fakat bazıları "Dodd Hall" okul binasında tekrar toplandı.

"UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz"

Öğrenciler, önceki gösterilerde polisin kendilerine karşı cop ve plastik mermi kullanmasının yanlış olduğuna dair sloganlar attı.

Filistin destekçisi öğrencilere bazı öğretim görevlileri ve sendika üyeleri de destek verdi. Göstericilerin taşıdığı pankartta "UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz." ifadesi yer aldı.

Saatlerce süren barışçıl protesto, polisin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: AA

California Üniversitesi, Los Angeles, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler yeni dayanışma kampı kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:05 Papua Yeni Gine’de heyelan faciası 100’den fazla kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine'de heyelan faciası! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
09:34 BM, 11 Temmuz’u ’Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü’ ilan etti BM, 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti
09:25 Beşiktaş’ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan’a küfürlü tezahürat Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
07:38 Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi! Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi
04:23 Edirne’de “dur“ ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı Edirne'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 09:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler yeni dayanışma kampı kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement