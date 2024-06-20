ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı

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- ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

WASHINGTON - ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'ndaki eski hava trafik kontrol kulesinde yıkım sırasında yangın çıktı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'ndaki eski hava trafik kontrol kulesinde yıkım sırasında yangın çıktı. Yetkililer, yangın nedeniyle kontrol kulesinde 4 inşaat işçisinin kısa süreliğine mahsur kaldığını ancak kendi başlarına herhangi bir yara almadan kurtulduklarını ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangını 10 dakikada kontrol altına alırken, havalimanı operasyonlarında aksama yaşanmadı. Yangına yıkım sırasında kazara asansör boşluğundaki yalıtım malzemesine düşen sıcak cürufun neden olduğu belirlendi.