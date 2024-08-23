ABD'deki Emmy Ödülü'nde Filistinli gazeteci adaylığı iptal edilmeyecek - Son Dakika
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ABD'deki Emmy Ödülü'nde Filistinli gazeteci adaylığı iptal edilmeyecek

ABD'deki Emmy Ödülü'nün organizatörü Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS), İsrail yanlısı grubun baskısına karşı koyarak Gazze'de çalışan Filistinli gazeteci Bisan Owda'nın ödüle adaylığını iptal etmeyeceğini açıkladı.

23.08.2024 11:17
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ABD'deki Emmy Ödülü'nün organizatörü Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS), İsrail yanlısı grubun baskısına karşı koyarak Gazze'de çalışan Filistinli gazeteci Bisan Owda'nın ödüle adaylığını iptal etmeyeceğini açıkladı.

NATAS'tan Owda'nın Filistin Halk Kurtuluş Cephesiyle (FHKC) bağlantılı olduğu iddiasıyla diskalifiye edilmesi çağrılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Owda'nın ödüle adaylığının iptal edilmeyeceği bildirildi.

NATAS Başkanı Adam Sharp, akademinin Owda'nın FHKC ile ilişkisine dair hiçbir kanıt bulamadığını belirtti.

Emmy Ödüllerinin tarihsel olarak gazetecilikte farklı bakış açılarına dikkati çektiğini bildiren Sharp, bazılarının sakıncalı olarak değerlendirebileceği bakış açılarını yakalamak için tartışmalı çalışmalara ödül verildiğini vurguladı.

Gazze'de çalışan 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Bisan Owda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki yaşamı anlatan "Ben Gazze'den Bisan ve Hala Hayattayım" adlı belgeselinden dolayı Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

İsrail yanlısı grup Barış için Yaratıcı Topluluk (CCFP), Owda'nın FHKC'nin etkinliklerine katıldığını ve antisemitik içerik yaydığını iddia etmiş ve NATAS'ı Filistinli gazetecinin ödüle adaylığını iptal etmeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

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