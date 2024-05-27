ABD'de Filistin'e destek gösterileri seçkin üniversitelerde yoğunlaşıyor - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterileri seçkin üniversitelerde yoğunlaşıyor

ABD\'de Filistin\'e destek gösterileri seçkin üniversitelerde yoğunlaşıyor

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinin çoğunun 'seçkin' eğitim kurumlarının kampüslerinde düzenlendiği iddia edildi. Düşük gelirli öğrenci sayısının az olduğu okullarda daha az gösteri düzenlendiği belirtilirken, seçkin üniversitelerde ise Filistin'e destek gösterilerinin yoğunlaştığı ifade edildi. ABD'deki gösterilerin Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere de yayıldığı vurgulandı.

27.05.2024 14:43
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ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinin çoğunun "seçkin" eğitim kurumlarının kampüslerinde düzenlendiği iddia edildi.

Merkezi ABD'de bulunan Washington Monthly dergisinde, nisan ayı ortalarında ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayarak ülke genelindeki kampüslere yayılan Filistin'e destek gösterilerine ilişkin bir makale yayımlandı.

Derginin makalesinde, bu gösterilerin, düşük gelirli öğrenci sayısının az olduğu ve "seçkin" olarak tanımlanan okullarda yapıldığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Makalede, düşük ve orta gelirli ailelerin çocuklarına verilen "Pell Grants" isimli bursu alan öğrencilerin çok sayıda bulunduğu üniversitelerde, Filistin'e destek gösterilerinin nadir düzenlendiği ifade edildi.

İşçi sınıfı ailelerin çocuklarının eğitim aldığı okullarda ise Filistin'e destek gösterilerinin hiç düzenlenmediğine işaret edilen makalede, "Gösteriler daha çok Pell bursu alan öğrenci sayısının az olduğu üniversitelerde düzenlendi. Gösteri ve dayanışma kampları, öğrenim ücretlerinin son derece yüksek olduğu kampüslerde yapıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin'i destekleyen gösteriler çoğunlukla seçkin üniversitelerde

Mütevazı sayılan üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerinin düzenlenmemesine ilişkin olarak da makalede, "Düşük gelirli öğrencilerin muhtemelen farklı endişeleri var. Bu öğrenciler yüksek ihtimalle bir yerlerde çalışıyor veya bakıma muhtaç ebeveynleri var. Ancak birçoğu gösterilerle empati kurduğunu da açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Makalede, seçkin üniversitelerin geçmişte de birçok öğrenci hareketine ev sahipliği yaptığı anımsatılarak, "Sebep ne olursa olsun Filistin'i destekleyen gösteriler çoğunlukla seçkin üniversitelerde oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mayısta ülke genelindeki öğrenciler arasında yapılan bir ankete de yer verilen makalede, öğrencilerin yüzde 45'inin kampüs gösterilerini desteklediği, yüzde 24'ünün ise desteklemediği belirtildi.

Makalede yayımlanan sonuçlara ulaşmak için 1421 üniversite veya kolejin ele alındığı kaydedilirken, bu kurumlardan 318'inde Filistin'e destek gösterisi düzenlendiği, 123'ünde de Gazze ile dayanışma kampı kurulduğu vurgulandı.

Bu arada, makale grafiklerle de desteklendi.

Kampüs gösterileri Avrupa'ya da yayıldı

Columbia Üniversitesinde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.

Kaynak: AA

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