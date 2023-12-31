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ABD'deki Müslüman Çatı Kuruluşları Gazze Krizini Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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ABD'deki Müslüman Çatı Kuruluşları Gazze Krizini Gündeme Taşıdı

ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından düzenlenen yıllık kongrede Gazze krizi ve İsrail'in saldırıları ele alındı. Kongrede, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin eleştirildiği ve Joe Biden yönetimine İsrail'e koşulsuz destek vermemesi çağrısında bulunuldu. Kongreye katılan Amerikalı Müslüman liderler, Biden yönetiminin Gazze tutumunu eleştirerek, 2024 başkanlık seçimlerinde oy vermeyi düşünmediklerini dile getirdi. ABD'deki Müslüman kongrelerinin düzenlendiği ICNA ve MAS, yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongreler düzenlemektedir.

ABD\'deki Müslüman Çatı Kuruluşları Gazze Krizini Gündeme Taşıdı
31.12.2023 - 07:13,
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ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından Chicago'da düzenlenen yıllık kongrede Gazze gündemdeki en önemli konu oldu.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve 28 Aralık'ta başlayan MAS-ICNA 2023 Kongresi, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de 30 Aralık akşamı itibariyle sona erdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da katıldığı kongrede Dr. Omar Suleiman, Sh. Suhaib Webb, Sr. Dalia Mogahed ve Sh. Yasir Qadhi gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Tüm konuşmacıların ve düzenlenen ana etkinliklerin tamamında ortak tema halen devam eden Gazze'deki kriz ve İsrail'in saldırıları oldu. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin de güçlü şekilde eleştirildiği konuşmalarda ve etkinliklerde, Joe Biden yönetimine İsrail'e koşulsuz destek vermemesi çağrısında bulunuldu.

Kongreye katılan pek çok Amerikalı Müslüman lider, Biden yönetiminin Gazze tutumunu eleştirirken, 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden'a oy vermeyi düşünmediklerini de dile getirdi.

ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen on binlerce kişinin katıldığı kongrede İslam dünyasını ve Amerikalı Müslümanları ilgilendiren çeşitli konularda yan etkinlikler de düzenlendi.

ABD'deki Müslüman kongreleri

ABD'deki Hindistan kökenli Müslümanlar tarafından 1968'de kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı bir çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993'te kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere, yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongre düzenliyor.

Kaynak: AA
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