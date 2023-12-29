ABD\'deki Müslüman çatı kuruluşları MAS-ICNA Kongresi başladı

ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından, ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı.

Kongrenin kendi sitesinden alınan bilgiye göre, 22'ncisi bu yıl düzenlenen MAS-ICNA 2023 Kongresi, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de yapılıyor.

Yarın son bulacak kongreye, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katılırken, konuşmacı olarak Dr. Omar Suleiman, Sh. Suhaib Webb, Sr. Dalia Mogahed ve Sh. Yasir Qadhi gibi isimler, kongrede yer aldı.

Bu yılki teması "Yol Ayrımı: İnanç, Vizyon ve Dayanıklılık" olan kongrenin ilk gününde, konuşmacılar Gazze'ye ilişkin konulara ağırlık verdi.

ABD'deki Müslüman kongreleri

İlk olarak 1968'de ABD'deki Hindistan kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı bir çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993'te kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere, yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongre düzenliyor.