ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri sürüyor - Son Dakika
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ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri sürüyor

ABD\'deki üniversitelerde Filistin\'e destek gösterileri sürüyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Pennsylvania ve Drexel üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Pennsylvania Üniversitesi'nde İsrail'le bağlantılı yatırımların kesilmesi ve Gazze'ye saldırıların sona ermesi talebiyle gösteriler düzenlenirken, Drexel Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenci kuruluşu Gazze ile dayanışma için kamp kurduklarını duyurdu. ABD'deki gösterilerin başlamasıyla birlikte dünya genelindeki üniversitelere de yayılan Filistin'e destek protestoları küresel bir hal almıştı.

19.05.2024 13:45
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Pennsylvania ve Drexel üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesinde Filistin'e destek verenler, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının kesilmesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Kampüsteki bir binaya girerek eylem yapmak isteyen ve kefiye takan göstericilere müdahale eden polis 19 kişiyi gözaltına aldı.

CBS News'in haberine göre, Drexel Üniversitesi'nde de Filistin destekçisi öğrenci kuruluşu, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Gazze ile dayanışma için kamp kurduklarını duyurdu.

Kamp kuran yaklaşık 75 Filistin destekçisi, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının durdurulmasının yanı sıra Gazze'de kalıcı ateşkes talep ediyor.

Drexel Üniversitesi Rektörü John Fry, kampa ilişkin açıklamasında güvenlik güçlerinin, gösterilerin "barışçıl ve düzeni bozmadan" devam etmesi için denetim yaptığını ifade etti.

Fry, "ırkçı, antisemitik veya Müslüman karşıtı söylemlere" tolerans göstermeyeceklerini ve müdahaleye hazır olunacağını vurguladı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, 18 Nisan'da, göstericilerin dağıtılması ve eylemlerin sonlandırılması için New York polisinden yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.

Kaynak: AA

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