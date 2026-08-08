ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a 201 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a 201 Milyon Dolar Destek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Kafkasya'da barış için Azerbaycan ve Ermenistan'a 201 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kafkasya'nın güneyinde, "kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın" sağlanması için çaba gösteren Azerbaycan ve Ermenistan'a destek kapsamında 201 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Ticaret Rotası üzerindeki özel sektör yatırımlarını destekleyecek olan Trans-Hazar Girişim Fonu'nun onaylandığını açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış mutabakatının birinci yıl dönümü kapsamında açıklama yapan Rubio, yeni seçilen yönetim kurulu ve ABD hükümetinin sağladığı 201 milyon dolarlık fonla birlikte girişimin "faaliyete geçtiğini" ifade etti.

Rubio, söz konusu fonun hayata geçirilmesinin, Bakü ve Erivan arasında yıllarca süren gerilimin azalmasının ardından artan ekonomik işbirliğini yansıttığını vurguladı.

"Barış ve refah birbirini güçlendirir." diyen Rubio, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesinin "bir altyapı projesinden çok daha fazlası" olduğunu kaydetti.

Rubio, ABD yönetiminin, Güney Kafkasya'da "kalıcı ve sürdürülebilir bir barış"a katkıları için Ermenistan ve Azerbaycan'ı desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Trans-Hazar Girişim Fonu, Güney Kafkasya ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan ve Asya ile Avrupa arasında alternatif bir ticaret rotası sunan Orta Koridor boyunca özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Ermenistan, Azerbaycan, Orta Doğu, Kafkasya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a 201 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a 201 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.