ABD'den Diplomatlara İran İçin Acil Önlem Talimatı
ABD'den Diplomatlara İran İçin Acil Önlem Talimatı

17.03.2026 09:24
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, diplomatlara İran kaynaklı saldırı riski için acil önlem almayı yönetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, farklı ülkelerde görevli ABD diplomatlarına, "İran kaynaklı artan saldırı riskine" karşı hükümetleri "acil önlem almaya teşvik etmeleri" yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

ABC News'ün ulaştığı iç yazışmaya dayandırdığı haberine göre, talimat, "İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine ilişkin artan endişe" başlıklı eylem talebi kapsamında tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gizli şekilde iletildi.

Yazışmada, ABD'li diplomatlara, söz konusu mesajı görev yaptıkları ülkelerdeki en üst düzey yetkililere 20 Mart'a kadar iletmeleri talimatı verildi.

İran ve İran yanlısı grupların saldırı kapasitesini azaltmaya yönelik adımların acilen hayata geçirilmesi istenen yazışmada, "artan saldırı riskine" karşı kolektif hareketin önemine işaret edildi.

Yazışmada, "İran rejiminin tek taraflı adımlara kıyasla ortak eylemlere daha duyarlı olduğunu ve ortak baskının rejimin davranışını değiştirmede daha etkili olacağını değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca IRGC ve Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak tanımayan ülkelerde görev yapan diplomatlara, hükümetleri bu yönde "hızlı adım atmaya" teşvik etmeleri çağrısı yapılarak, bu tür bir adımın İran üzerindeki baskıyı artıracağı ve küresel güvenliği tehdit eden faaliyetlerin sınırlandırılmasına katkı sağlayacağı savunuldu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik

