ABD'den Hindistan'a Ay Üssü Daveti - Son Dakika
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ABD'den Hindistan'a Ay Üssü Daveti

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NASA, Hindistan'ı Ay'da kalıcı üs kurulumu hedefiyle 'Ay Üssü' programına katılmaya davet etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hindistan Uzay Araştırma Ajansını (ISRO) Ay yüzeyinde kalıcı yerleşim birimi kurulmasını amaçlayan "Ay Üssü" programına katılmaya davet etti.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Hindistan ile ABD'nin uzay alanındaki işbirliğini genişletme olanaklarının görüşüldüğü toplantının 5-6 Ağustos'ta Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında tarafların sivil ve ticari uzay işbirliğinin ilerletilmesi ve gelecekte insanlı uzay uçuşu teknolojileri alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi konularını ele aldığı aktarıldı.

NASA'nın Artemis Anlaşması çerçevesindeki ortaklığını temel alarak ISRO'yu Ay yüzeyinde kalıcı üs kurulmasını hedefleyen "Ay Üssü" programına katılmaya davet ettiği aktarılan açıklamada, tarafların ayrıca açık bilimsel veri paylaşımı konusunda işbirliğine yönelik görüşmeleri ilerletme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ay yüzeyinde kalıcı bir yerleşim birimi kurma planının ilk evresinin 2028'e kadar sürmesi ve 10 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Hindistan, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan Artemis Anlaşması'nı 2023'te imzalamıştı.

Kökeni 1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulmasını, Ay'ın Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılmasını ve burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güncel, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Hindistan'a Ay Üssü Daveti - Son Dakika

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