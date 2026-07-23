ABD'den İran'a 12. Saldırı Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a 12. Saldırı Dalgası

23.07.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların 12. gecesini tamamladığını duyurdu; askeri hedefler vuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12'incisini tamamladıklarını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM 22.30'da (TSİ 05.30) İran'a yönelik başlattığı saldırıların arka arkaya 12. gecesini tamamlamıştır." ifadesine yer verildi.

Saldırılarda, İran'ın denizcilik kapasiteleri, füze ve İHA depo tesisleri, kıyı izleme tesisleri, hava savunma varlıkları gibi askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda İran'ın sivil denizciler ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin azaltıldığı savunuldu.

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının da sürdüğü bildirilen açıklamada, "Bugün itibarıyla CENTCOM, gemilerin İran limanlarından çıkmasını ya da buraya girmesini engellemek amacıyla 9 ticari gemiyi geri döndürmüş, 1 gemiyi ise hizmet dışı bırakmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a 12. Saldırı Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Ordu’da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü
Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı
Düzce’de “insanlık ölmemiş“ dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

08:28
Kış geri geliyor İstanbul’un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kış geri geliyor! İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
08:23
Babası evliliğe karşı çıkmıştı İsmail Yüksek’in eşinden dikkat çeken hamle
Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
08:09
Ünlü oyuncu Selin Şekerci’den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
07:04
Bali’de akılalmaz vurgun Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
06:49
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 09:08:17. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a 12. Saldırı Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.