ABD'den İsrail-Hamas'a 60 Günlük Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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ABD'den İsrail-Hamas'a 60 Günlük Ateşkes Teklifi

29.05.2025 09:34
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ABD, Gazze'de 60 günlük ateşkes önerdi; 9 İsrailli esir ve 18 ceset karşılığında müzakereler planlanıyor.

ABD'nin İsrail ile Hamas arasında önerdiği yeni ateşkes anlaşması teklifinin 60 günlük geçici ateşkesi içerdiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ABD'nin İsrail ile Hamas arasında sunduğu yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları aktarıldı.

ABD'nin teklifinin, Gazze'de tutulan 9 İsrailli sağ esirin serbest bırakılması ile 18 cesedin teslimini kapsadığı ifade edildi..

İsrailli esirlerin bir hafta içinde iki grup halinde serbest bırakılmasının öngörüldüğü kaydedilirken buna karşı kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Teklifin, "Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için müzakerelerin yapılacağı 60 günlük bir ateşkesi" içerdiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu teklifte "60 günün sonunda bir anlaşma yapılamaması durumunda İsrail'in saldırılarını sürdürme veya daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında ateşkesi uzatma seçeneğinin" olacağı iddia edildi.

Teklife göre, insani yardım dağıtımının sorumluluğu Birleşmiş Milletlere geri verilecek ve İsrail ordusu genişlettiği son kara saldırılarıyla işgal ettiği bölgelerden çekilecek.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile "kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi" gibi hususları, Gazze'de ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedilmişti.

Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği belirtilmişti.

Witkoff da "yakın zamanda yeni anlaşma taslağını göndereceklerini" duyurmuş ve "Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İsrail-Hamas'a 60 Günlük Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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