ABD'den Korumacı Savunma Söylemlerine Tepki

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Avrupalı savunma girişimleri çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki tüm müttefikleri dışarıda bırakan "korumacı söylemleri kesinlikle desteklemediklerini" söyledi.

Whitaker, gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında, Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Ankara'da müttefik ülkelerle konuşulacak konuların içeriğine değinirken, İttifakın tüm üyelere karşı kapsayıcı olması ve taahhütlerini yerine getirmesi gereğine işaret etti.

ABD'nin, Avrupa'nın savunma üretimini artırma ve düzenlemeleri hafifletme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirten ABD'li Büyükelçi, "Ancak Avrupalı ??savunma girişimlerinin çoğunda sıklıkla yer alan ve sadece ABD'yi değil, Türkiye ve diğerleri dahil olmak üzere AB dışındaki tüm müttefikleri dışarıda bırakan korumacı söylemleri kesinlikle desteklemiyoruz. Bu da zirve sırasında gündeme gelebilecek konulardan biri olabilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye tekrar gideceğim için büyük heyecan duyuyorum"

Whitaker, "Türkiye'ye tekrar gideceğim için büyük heyecan duyuyorum. Daha bir ay kadar önce oradaydım; 4 gün boyunca İncirlik, İzmir, Ankara ve İstanbul'u ziyaret ederek zirve hazırlıklarını yerinde inceledim." diyerek, bu yılki zirvenin "çok başarılı geçeceği" inancını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma sözünü hatırlatan Whitaker, "Bilindiği üzere Ankara Zirvesi, Lahey savunma taahhüdü doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin gerçek bir ölçütü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma harcamalarının yükseltilmesi gereğine dikkati çeken Whitaker, şunları söyledi:

"Hedef belli; Avrupa'nın konvansiyonel savunmasına ilişkin yükü, NATO'daki müttefiklerimize devretmeye devam etmek. En önemlisi de askeri kabiliyetleri ele alacağız çünkü mesele, sadece para harcamak değil, nihayetinde o harcamayla hangi kabiliyetlerin kazanıldığıdır. Bu kabiliyetler, Avrupa'da gerçekleşmekte olan mevcut yük paylaşımı değişimini desteklemelidir."

Whitaker, savunma sanayi alanında inovasyonun ve ortak üretimin artırılması gerekliliğinin altını çizerek, "dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli ortam göz önüne alındığında" güçlü ve yetkin olmak gerektiğine işaret etti.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinden bahsetti

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Ukraynalıların Rusya'ya karşı savaşta "harika bir iş çıkarmaya devam ettiğini" belirterek, ABD'nin Kiev yönetimine desteğini vurguladı.

"Müttefiklerimiz, Amerikan silahlarını satın alıp Ukrayna'ya sağlıyor; bunlar mevcut en iyi silahlar. Bu program kapsamında 6 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştık ve buna devam ediyoruz." diyen Whitaker, Ukrayna'nın mücadeleyi sürdürmesine yardımcı olacak, "uzun vadeli ve istikrarlı destek taahhütlerinin" önemine değindi.

Whitaker, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, ABD'nin Ukrayna'ya desteği konusunda kapsamlı duyurular yapacağı düşüncesinde olduğunu belirterek, "Herkesin elini taşın altına koyduğunu göreceksiniz. Ancak şu ana kadar Ukrayna için herkesten daha fazlasını yapan ülke, ABD olmuştur." dedi.

ABD yapımı üstün nitelikli sistemlerin NATO üyesi ülkelere satışının gerçekleştirildiğine değinen Whitaker, "Bu sistemler, önce NATO müttefiklerimize satıldı, onlar da bunları Ukrayna'ya sağladı. Yani aslında burada Ukrayna'yı desteklemek için hep birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Avrupalı ??müttefiklerimizin de Avrupa kıtasındaki bir savaşın getirdiği yükü üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Whitaker, NATO müttefiklerinin ABD'den 6 milyar doların üzerinde bir maliyete eş değer silah alımı yaparak, bunları Ukrayna'ya verdiğini aktardı, bunun "bir başarı hikayesi" olduğunu öne sürdü.