ABD'den Korumacı Savunma Söylemlerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Korumacı Savunma Söylemlerine Tepki

01.07.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Whitaker, AB dışındaki müttefikleri dışlayan korumacı söylemleri desteklemediklerini belirtti.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Avrupalı savunma girişimleri çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki tüm müttefikleri dışarıda bırakan "korumacı söylemleri kesinlikle desteklemediklerini" söyledi.

Whitaker, gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında, Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Ankara'da müttefik ülkelerle konuşulacak konuların içeriğine değinirken, İttifakın tüm üyelere karşı kapsayıcı olması ve taahhütlerini yerine getirmesi gereğine işaret etti.

ABD'nin, Avrupa'nın savunma üretimini artırma ve düzenlemeleri hafifletme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirten ABD'li Büyükelçi, "Ancak Avrupalı ??savunma girişimlerinin çoğunda sıklıkla yer alan ve sadece ABD'yi değil, Türkiye ve diğerleri dahil olmak üzere AB dışındaki tüm müttefikleri dışarıda bırakan korumacı söylemleri kesinlikle desteklemiyoruz. Bu da zirve sırasında gündeme gelebilecek konulardan biri olabilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye tekrar gideceğim için büyük heyecan duyuyorum"

Whitaker, "Türkiye'ye tekrar gideceğim için büyük heyecan duyuyorum. Daha bir ay kadar önce oradaydım; 4 gün boyunca İncirlik, İzmir, Ankara ve İstanbul'u ziyaret ederek zirve hazırlıklarını yerinde inceledim." diyerek, bu yılki zirvenin "çok başarılı geçeceği" inancını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma sözünü hatırlatan Whitaker, "Bilindiği üzere Ankara Zirvesi, Lahey savunma taahhüdü doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin gerçek bir ölçütü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma harcamalarının yükseltilmesi gereğine dikkati çeken Whitaker, şunları söyledi:

"Hedef belli; Avrupa'nın konvansiyonel savunmasına ilişkin yükü, NATO'daki müttefiklerimize devretmeye devam etmek. En önemlisi de askeri kabiliyetleri ele alacağız çünkü mesele, sadece para harcamak değil, nihayetinde o harcamayla hangi kabiliyetlerin kazanıldığıdır. Bu kabiliyetler, Avrupa'da gerçekleşmekte olan mevcut yük paylaşımı değişimini desteklemelidir."

Whitaker, savunma sanayi alanında inovasyonun ve ortak üretimin artırılması gerekliliğinin altını çizerek, "dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli ortam göz önüne alındığında" güçlü ve yetkin olmak gerektiğine işaret etti.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinden bahsetti

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Ukraynalıların Rusya'ya karşı savaşta "harika bir iş çıkarmaya devam ettiğini" belirterek, ABD'nin Kiev yönetimine desteğini vurguladı.

"Müttefiklerimiz, Amerikan silahlarını satın alıp Ukrayna'ya sağlıyor; bunlar mevcut en iyi silahlar. Bu program kapsamında 6 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştık ve buna devam ediyoruz." diyen Whitaker, Ukrayna'nın mücadeleyi sürdürmesine yardımcı olacak, "uzun vadeli ve istikrarlı destek taahhütlerinin" önemine değindi.

Whitaker, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, ABD'nin Ukrayna'ya desteği konusunda kapsamlı duyurular yapacağı düşüncesinde olduğunu belirterek, "Herkesin elini taşın altına koyduğunu göreceksiniz. Ancak şu ana kadar Ukrayna için herkesten daha fazlasını yapan ülke, ABD olmuştur." dedi.

ABD yapımı üstün nitelikli sistemlerin NATO üyesi ülkelere satışının gerçekleştirildiğine değinen Whitaker, "Bu sistemler, önce NATO müttefiklerimize satıldı, onlar da bunları Ukrayna'ya sağladı. Yani aslında burada Ukrayna'yı desteklemek için hep birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Avrupalı ??müttefiklerimizin de Avrupa kıtasındaki bir savaşın getirdiği yükü üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Whitaker, NATO müttefiklerinin ABD'den 6 milyar doların üzerinde bir maliyete eş değer silah alımı yaparak, bunları Ukrayna'ya verdiğini aktardı, bunun "bir başarı hikayesi" olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Korumacı Savunma Söylemlerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var ''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
İzmir’de makilik alanda yangın İzmir'de makilik alanda yangın
“Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu Haberler.com’a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü “Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu! Haberler.com'a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme

21:00
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
20:25
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
19:42
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 21:06:47. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Korumacı Savunma Söylemlerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.