ABD'den Sınır Dışı Edilen 252 Venezuelalı Ülkesine Döndü

ABD tarafından sınır dışı edilen 252 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkesine ulaştı.

Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, Meksika'dan aldığı 252 Venezuelalı göçmeni Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, ülkesine dönen göçmenlerin hükümet temsilcileri tarafından karşılandığı ve 150 sağlık personelinin kendilerine gerekli tıbbi yardımı sağladığı bildirildi.

Açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalıların ülkeye geri getirilmesine yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, geri dönen göçmenlerin önemli bir kısmı, gittikleri ABD'de ayrımcılık, şiddet ve siyasi baskı gibi olumsuz koşullarla karşılaştı.

Venezuela hükümetinin yürüttüğü "Vatanına Dönüş Büyük Misyonu" (Gran Mision Vuelta a la Patria) kapsamında, bugüne kadar 5 bin 600'den fazla Venezuelalı göçmenin güvenli ve insani koşullarda ülkesine dönüşü sağlandı.