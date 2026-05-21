ABD'den Sınır Dışı Edilenler Sierra Leone'ye Ulaştı

21.05.2026 10:29
ABD'den sınır dışı edilen 9 kişi, Sierra Leone'de konaklama tesislerine yerleştirildi.

ABD'den sınır dışı edilen 9 kişi, "üçüncü ülke anlaşması" kapsamında Sierra Leone'ye ulaştı.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, gelenlerin "konaklama tesislerine yerleştirildikleri, rahat oldukları ve gerekli desteği aldıkları" belirtildi.

Göçmenlerden 5'in Gana, 2'sinin Gine, 1'inin Senegal ve 1'inin de Nijerya vatandaşı olduğu aktarılan açıklamada, başlangıçta 24 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sınır dışı edilenlerin 14 gün içinde, istisnai durumlarda ise 30 güne kadar ülkelerine gönderilmesinin veya başka bir yere nakledilmesinin beklendiği kaydedildi.

Sierra Leone Dışişleri Bakanı Timothy Kabba, yerel basına yaptığı açıklamada, hükümetin (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilen göçmenleri geçici olarak kabul etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Anlaşmanın ABD hükümetinden 1,5 milyon dolarlık bir hibe ile desteklendiğini belirten Kabba, yalnızca Batı Afrika vatandaşlarını kabul ettiklerini kaydetti.

Bakanlık, anlaşmanın aylık 25, yıllık ise 300 sınır dışı edilecek kişiyi kapsadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Afrika ve Latin Amerika'da "üçüncü ülke anlaşmaları" uyguluyor. Bu kapsamda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Ekvator Ginesi, Esvatini, Gana, Kamerun, Güney Sudan ve Uganda, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul ediyor.

İnsan hakları örgütleri, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını savunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

