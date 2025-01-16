ABD'den Sudan'a Yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Sudan'a Yaptırım

ABD, Sudan'daki çatışmalar sebebiyle El-Burhan'a yaptırım uyguladı; insani kriz derinleşiyor.

16.01.2025 23:46
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ABD yönetimi, Sudan'da devam eden savaştaki rolü nedeniyle Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Burhan'a yönelik uygulanan yaptırımı içeren yazılı açıklamasında, Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bugünkü adım, bu çatışmanın sona erdirilmesine olan bağlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

Adeyemo, Sudan'a silah akışının devam etmesinden sorumlu olanların hesap vereceğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üyelerinin ve müttefik milislerin "Sudan'da soykırım suçu işlediği" sonucuna vardıklarını açıklamış ve HDK liderlerine yaptırım getirdiklerini duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar 21'inci ayında

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar 21'inci ayına giriyor.

Çatışmalar, başkent Hartum'un birçok noktasında başladı, sonrasında 18 eyaletin 13'üne yayıldı.

Sudan ordusu, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerine hakim olurken HDK ise güney ve batı bölgeleriyle Hartum'un merkezinde gücünü koruyor.

Ordu, başkent Hartum'un Umdurman bölgesinin kontrolünü sağladıktan sonra Halfaya Köprüsü'nü geçerek Bahri bölgesinde ilerlemeye başladı.

Hartum'un güneyini ve merkezini kontrol eden HDK ise top kullanarak ve yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancıların yardımıyla mevkilerini savunmaya çalışıyor.

Sudan ordusu, bir yandan havan toplarıyla HDK üyelerini hedef alırken bir yandan da binalara konuşlanan keskin nişancılar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle siviller, Hartum'un birçok bölgesini boşalttı.

Hayalet şehre dönüşen Bahri'deki binaların arasında alan mücadelesi yaşanıyor.

Ülkedeki yıkım ve insani durum

Sudan krizini çözmek üzere ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa gibi ülkeler tarafından da birçok girişim başlatılmasına rağmen barışı sağlayacak ilerleme kaydedilemedi, uluslararası müzakereler sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçerken yaklaşık 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi.

Mülteci kamplarına sığınan Sudanlılar ise soğuk ve gıda sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Ülkede 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

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