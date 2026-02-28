ABD'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

28.02.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat edilmemesini tavsiye etti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misilleme saldırısı sonrasındaki gelişmeler nedeniyle "ABD hükümetinin Türkiye'deki personeline Türkiye'nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verildiğini" bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle ABD'nin Türkiye'de görev alan personeline yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel gelişmeler nedeniyle, ABD hükümetinin Türkiye'deki personeline Türkiye'nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verilmiştir."

ABD dış politikasına yönelik olumsuz algı, Türkiye'de ABD veya Batı karşıtı gösteriler ve ABD karşıtı söylemler gibi eylemlere yol açabilir. Geniş kapsamlı toplantılar artan polis varlığına, yolların kapatılması ve trafik aksaklıklarına neden olabilir. Barışçıl amaçlı olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplanma, kısa sürede tırmanarak şiddet olaylarına dönüşebilir. Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetler, Türkiye'ye/Türkiye'den hava yolu ulaşımı da dahil olmak üzere uluslararası seyahatleri aksatabilir."

Açıklamadaki "Alınması Gereken Önlemler" bölümünde, "İran, Irak ve Suriye sınırlarına komşu bölgeler dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınılması", "ABD veya İsrail ile açıkça ilişkilendirilen ya da Batılıların sıkça bulunduğu yerlerde dikkatli olunması" ve "protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması" gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:36:15. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.