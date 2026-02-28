ABD'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misilleme saldırısı sonrasındaki gelişmeler nedeniyle "ABD hükümetinin Türkiye'deki personeline Türkiye'nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verildiğini" bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle ABD'nin Türkiye'de görev alan personeline yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel gelişmeler nedeniyle, ABD hükümetinin Türkiye'deki personeline Türkiye'nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verilmiştir."

ABD dış politikasına yönelik olumsuz algı, Türkiye'de ABD veya Batı karşıtı gösteriler ve ABD karşıtı söylemler gibi eylemlere yol açabilir. Geniş kapsamlı toplantılar artan polis varlığına, yolların kapatılması ve trafik aksaklıklarına neden olabilir. Barışçıl amaçlı olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplanma, kısa sürede tırmanarak şiddet olaylarına dönüşebilir. Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetler, Türkiye'ye/Türkiye'den hava yolu ulaşımı da dahil olmak üzere uluslararası seyahatleri aksatabilir."

Açıklamadaki "Alınması Gereken Önlemler" bölümünde, "İran, Irak ve Suriye sınırlarına komşu bölgeler dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınılması", "ABD veya İsrail ile açıkça ilişkilendirilen ya da Batılıların sıkça bulunduğu yerlerde dikkatli olunması" ve "protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması" gibi tavsiyelerde bulunuldu.