ABD Destroyeri USS Roosevelt Mersin Limanı'na Demirledi - Son Dakika
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ABD Destroyeri USS Roosevelt Mersin Limanı'na Demirledi

ABD Destroyeri USS Roosevelt Mersin Limanı\'na Demirledi
11.07.2026 14:03
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ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt (DDG 80), planlı bir konuşlandırma kapsamında Mersin Limanı'na demirledi. ABD'li yetkililer, bu liman ziyaretinin iki yıl aradan sonra bir ABD gemisinin Türkiye'ye gelişi olduğunu vurgulayarak, NATO ortaklığının önemine dikkat çekti.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt (DDG 80) Mersin Limanı'na demirledi.

ABD 6. Filo harekat sahasında planlı bir konuşlandırma kapsamında güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, dün Mersin Limanı'na geldi. ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral J. T. Anderson, geminin Mersin Limanı'na demirlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu liman ziyareti, yaklaşık iki yıldır ilk kez bir ABD Deniz Kuvvetleri gemisinin Türkiye'ye gelmesi nedeniyle bir kilometre taşıdır. Akdeniz genelinde hazırlık seviyemizi korumak ve istikrarı sağlamak amacıyla birlikte çalışırken, Türkiye ile kalıcı ortaklığımız büyük önem taşımaktadır" dedi.

Roosevelt Komutanı Deniz Yarbay R. J. DaPrato ise "Roosevelt'i Mersin'de ağırlayan Türk müttefiklerimize cömert misafirperverlikleri için son derece minnettarız. İleri konuşlu bir muhrip olarak operasyonel hazırlığımız, bunun gibi güçlü NATO ortaklıklarına dayanıyor. Bu görevi her gün mümkün kılan çalışkan mürettebatımızla daha fazla gurur duyamazdım" diye konuştu.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nca yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Thomas Barrack Jr. de şöyle dedi:

"Büyük ittifaklar, her gün verilen emekle kendini kanıtlar. Bu hafta Ankara'da NATO, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır bildiği gerçeği bir kez daha teyit etti. Türkiye kenarda duran bir ortak değil, değerli müttefikimizdir. USS Roosevelt'in Mersin'i ziyareti, ittifakımızın sahadaki yansımasıdır."

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Destroyeri USS Roosevelt Mersin Limanı'na Demirledi - Son Dakika

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