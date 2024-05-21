ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada Filistin destekçisi katılımcılar tarafından 'Gazze kasabı olarak anılacaksın' sözleriyle protesto edildi. Blinken, konuşmasına devam ettiği sırada salonda bulunan bir katılımcı tarafından Filistin bayrağı eşliğinde protesto edildi. Bu olayın yanı sıra başka eylemciler de Blinken'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendirerek protesto etti. Blinken, protestoların ardından konuşmasına devam etti.

21.05.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada Filistin destekçisi katılımcılar tarafından "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken konuşması protestolarla bölündü.

ABD Dışişleri Bakanı konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.

Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile "Blinken bir savaş suçlusudur." diye slogan attı.

Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.

6 yaşındaki Hind Receb 3 saat boyunca ölmemek için yalvarmıştı

İsrail, şubat ayında Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesi sonucu ulaşılan araçta Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA

Filistin Bayrağı, Antony Blinken, Filistin, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 20:14:08. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement