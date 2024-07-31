ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas liderinin suikastından haberdar olmadıklarını söyledi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas liderinin suikastından haberdar olmadıklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi. Blinken, Gazze'deki duruma ve ateşkesin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, ateşkesin sağlanmasının önemini vurgulayarak, Gazze'deki acıları sonlandırmak ve esirlerin evlerine dönmesini sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

31.07.2024 14:29
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi.

Blinken, Singapur ziyareti sırasında Gazze'deki duruma ve ateşkesin önemine ilişkin Channel News Asia'ya konuştu.

Bakan Blinken, Heniyye suikastının Gazze'deki sürece etkisinin ne olacağı sorusuna, "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim." şeklinde yanıt verdi.

Blinken, bu savaşı sonlandırmak için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, o noktaya ulaşana dek bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gazze'de Filistinlilerin acısını sonlandırmaya yardım etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blinken, ABD'liler dahil esirlerin evlerine dönmesinin de kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Blinken, daha kalıcı barış ve güvenlik için her şeyi daha iyi bir yolda ilerletmenin hayati önem taşıdığını kaydederek, buna odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.

"Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz"

Blinken ayrıca Singapur ziyareti kapsamında Singapur'un eski ABD Büyükelçisi Chan Heng Chee'nin moderatörlüğündeki "Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenliği ve Refahı Geliştirme" başlıklı programa katıldı.

Burada bir katılımcının Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin görüşünü ve bu durumun müzakereleri nasıl etkileyeceğini sorması üzerine Blinken, "Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz. Bu açıkça esirlerin çıkarına, onların eve getirilmesi için. Bu, Gazze'de her gün acı çeken ve Hamas'ın sebep olduğu çapraz ateşte kalan çocuk, kadın ve erkek Filistinlilerin de çıkarına." ifadelerini kullandı.

Blinken, ilk günden bu yana sadece Gazze'de daha iyi bir noktaya ulaşmaya, kuzeyde Lübnan ve Hizbullah, Kızıldeniz'de Husiler, İran, Suriye veya Irak fark etmeksizin, çatışmanın yayılmasını önlemeye çalıştıklarını savunarak, "Daha iyi bir noktaya gelebilmemizi sağlamanın en önemli anahtarı da ateşkesi sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas liderinin suikastından haberdar olmadıklarını söyledi - Son Dakika

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