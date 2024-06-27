ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Devlet Başkanı Ruto\'ya teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptığı telefon konuşmasında, ülkede protestoların yol açtığı gerginliğin düşürülmesine yönelik adım attığı için teşekkür etti. Blinken, Ruto'ya ülkedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik adımlar attığı ve protestocularla diyalog kurma sözü verdiği için teşekkür eden Blinken, şiddet kullanmaktan kaçınmanın önemini vurguladı. Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, vergi zammı karşıtı protestolar düzenliyor ve güvenlik güçleri müdahale etmişti.

27.06.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptığı telefon konuşmasında, ülkede protestoların yol açtığı gerginliğin düşürülmesine yönelik adım attığı için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Ruto ile telefonda görüşmesinde Kenya'daki vergi zammı karşıtı protestoları ele aldı.

Ruto'ya ülkedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik adımlar attığı ve protestocularla diyalog kurma sözü verdiği için teşekkür eden Blinken, şiddet kullanmaktan kaçınmanın önemini vurguladı.

Kenya'daki gösteriler

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere, ülke genelinde çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Kenya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement