ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Devlet Başkanı Ruto\'ya teşekkür etti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptığı telefon konuşmasında, ülkede protestoların yol açtığı gerginliğin düşürülmesine yönelik adım attığı için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Ruto ile telefonda görüşmesinde Kenya'daki vergi zammı karşıtı protestoları ele aldı.

Ruto'ya ülkedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik adımlar attığı ve protestocularla diyalog kurma sözü verdiği için teşekkür eden Blinken, şiddet kullanmaktan kaçınmanın önemini vurguladı.

Kenya'daki gösteriler

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere, ülke genelinde çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.