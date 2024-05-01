ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelerek, İsrail-Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Blinken ve Gallant, İsrailli rehinelerin iadesi ve Gazze'deki askeri harekatı ele aldılar.

01.05.2024 21:35  Güncelleme: 21:37
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- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile bir araya geldi

TEL AVİV - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail- Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez geldiği İsrail'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelerek, İsrail-Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Blinken ve Gallant, daha sonra İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ile katıldıkları toplantıda, İsrailli rehinelerin iadesine yönelik çabaları ve İsrail'in Gazze'de yürüttüğü asker harekatı ele aldılar.

"Ordu, verdiğim talimatlar doğrultusunda Refah bölgesinde her türlü operasyonel görevi yerine getirmeye hazır"

Gallant, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi evlerine geri getirmek için her türlü adımı atmaya kararlıyız, bu etik olarak doğru, ahlaki olarak doğru ve bu ilan edilmiş bir savaş hedefidir. Aynı zamanda ordu, verdiğim talimatlar doğrultusunda Refah bölgesinde her türlü operasyonel görevi yerine getirmeye hazır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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