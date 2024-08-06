ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimi düşürme çağrısı yaptı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimi düşürme çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile görüşmesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından Orta Doğu'daki 'tüm tarafları gerilimi düşürecek adımlar atmaya' çağırdı.

06.08.2024 11:28
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile görüşmesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından Orta Doğu'daki "tüm tarafları gerilimi düşürecek adımlar atmaya" çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, mevkidaşı Wong ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Blinken, imza töreninin ardından yaptığı basın açıklamasında, Heniyye suikastı sonrası Orta Doğu için "durumun kritik" olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkese varılarak döngünün kırılması gerektiğini ifade eden Blinken, ateşkesin bölgeye sükunet getirebileceğine işaret etti.

Blinken, Orta Doğu'daki tüm tarafların "gerilimi düşürecek adımları atması gerektiğini" dile getirerek "Gerilimin tırmandırılması kimsenin yararına değildir. Sadece daha fazla çatışmaya ve daha fazla şiddete yol açacaktır." dedi.

Bu arada, Blinken ve Wong, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelede ortaklığı kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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