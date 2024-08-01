ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki Tarafları Gerilimi Tırmandıracak Eylemlerden Kaçınmaya Çağırdı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki "tüm tarafları" bölgede gerilimi daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Washington Post'un haberine göre Blinken, resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da mevkidaşı Batmunkh Battsetseg ile bir araya geldi.

Blinken, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki "tüm tarafları" gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçırmaya çağırarak Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sürekli kötüye giden döngünün kırılması gerektiğini ifade eden Blinken, ateşkes üzerinden "Gazze'deki çatışmalara son verilmesi, kuzeyde de İsrail ile Lübnan arasında sükunetin sağlanması" gerektiğini belirtti.

Blinken, "Bunun için de öncelikle tüm tarafların konuşması, gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınması ve bir anlaşmaya varmak için nedenler bulması gerekiyor." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin, "Bu, bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum." ifadesini kullanmıştı.