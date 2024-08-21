ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunu tamamladı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunu tamamladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunu tamamladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülen siyasi ve diplotik çabaların bir parçası olan Orta Doğu turunu tamamladı. Blinken, Doha'dan ayrılırken yaptığı açıklamada gelecek günlerde ateşkes üzerinde uzlaşı sağlanmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi. Müzakereler bu hafta Kahire'de devam edecek.

21.08.2024 12:28
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NARİN DİRİ

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülen siyasi ve diplotik çabaların bir parçası olan Orta Doğu turunu tamamladı. Blinken, Doha'dan ayrılırken yaptığı açıklamada gelecek günlerde ateşkes üzerinde uzlaşı sağlanmasının bir "gereklilik" olduğunu söyledi. Müzakereler bu hafta Kahire'de devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu ziyaretini tamamladı. Blinken, Katar'ın başkenti Doha'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Katar ve Mısır'daki partnerlerimizle mesajımız basit, net ve acil: Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını son aşamaya getirmeliyiz ve bunu şu an yapmalıyız" dedi.

Blinken şunları kaydetti:

"Katar ve Mısır'la amaç ve aksiyonlarımızda birleşerek kendi farklı yöntemlerimizle çalışıyoruz. İran ve Hizbullah dahil olmak üzere bütün potansiyel aktörlere gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınma konusunda gerekli mesajları gönderiyoruz. ABD Gazze'de uzun vadeli herhangi bir İsrail işgalini kabul etmiyor. Anlaşma (ateşkes), takvim ve İsrail Savunma Güçleri'nin Gazze'den çekildiği lokasyonlar konusunda çok net ve İsrail buna onay verdi."

Blinken ve ABD yetkilileri güncel ateşkes önerisinin detayları hakkında bilgi vermeyi reddetti.

Hamas, dün yaptığı açıklamada ateşkes konusunda uzlaşmak için istekli olduklarını ancak ABD'nin son teklifinin, temmuz ayının başında kabul ettikleri anlaşmadan farklı olduğunu söyledi. ABD'nin "geri adım" attığını ifade eden Hamas, ABD'yi İsrail'in koşullarına boyun eğmekle suçladı. Önerinin temel çerçevesini, ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının oluşturduğu daha önce açıklanmıştı. ABD medyasına açıklamalarda bulunan diplomatik kaynaklara göre, ABD'nin son önerisine göre İsrail askerleri Gazze'nin Mısır sınırında denetim amacıyla devriye gezmeye devam edebilecek.

Ateşkes müzakereleri perşembe günü Kahire'de devam edecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan arabuluculu müzakarelerin ikinci aşamasının, bu hafta perşembe ve cuma günü Kahire'de yapılacağını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlayan saldırılarında Gazze'de 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda 15 Ağustos'ta Doha'da ateşkes müzakereleri yeniden başlatılmış, iki gün süren görüşmeler sonrası arabulucular "ciddi ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve müzakerelerin gelecek hafta Kahire'de devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunu tamamladı - Son Dakika

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