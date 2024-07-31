ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Singapur'a ziyarette bulunan Blinken, Wong ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Blinken, mayısta Singapur'un 4. başbakanı olan Wong'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İkili, ABD-Singapur stratejik ortaklığının önemine ve Hint-Pasifik bölgesi ve dünya genelinde "uluslararası norm ve standartların korunmasında oynadığı role" vurgu yaptı.

İki ülkenin teknoloji, deniz güvenliği ve temiz enerji gibi alanlarda kaydettiği ilerlemeleri ele alan ikili, ABD ve Singapur arasındaki ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.