ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya Destek Ziyaretine Başladı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya Destek Ziyaretine Başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna\'ya Destek Ziyaretine Başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için Kiev'e ziyaretine başladığını duyurdu. Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yineledi. Ziyaret kapsamında Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve üst düzey liderlerle bir araya gelerek, ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisiyle Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacak. Rusya'nın son günlerde Harkiv bölgesindeki saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukrayna, Batı'dan askeri desteğin artmasını talep ediyor.

14.05.2024 09:05
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için başkent Kiev'e ziyaretinin başladığını belirtti.

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Antony Blinken, paylaşımında, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.

Miller, Blinken'ın, liderlerle ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisi ile Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacağını kaydetti.

Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.

Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya Destek Ziyaretine Başladı - Son Dakika

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