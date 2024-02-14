ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Başkan Yardımcısı Harris Ürdün Kralı Abdullah ile Görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Başkan Yardımcısı Harris Ürdün Kralı Abdullah ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Başkan Yardımcısı Harris Ürdün Kralı Abdullah ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Blinken, görüşmede ABD-Ürdün diplomatik ilişkilerinin önemini vurgulayarak, bölgesel barış ve güvenliği ilerletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Harris ise Ürdün'ün Gazze'ye yönelik yardımlarından dolayı teşekkür ederek, askeri operasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. İkili ayrıca Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının önemini vurguladı.

14.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Kral Abdullah ile bir araya geldi.

Washington'daki görüşmede Blinken, ABD-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü münasebetiyle iki ülke arasında uzun süredir devam eden ortaklıktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin bölgedeki istikrar için önemli olduğunu belirten Blinken, ABD'nin "bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek" için Ürdünlü ortaklarıyla çalışma kararlılığına işaret etti.

Blinken, Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırma çabalarından dolayı Kral Abdullah'a teşekkür etti.

İkili, Gazze'de kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması konusunu da ele aldı.

Blinken, ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan bağlılığının altını çizdi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris de Ürdün Kral Abdullah ile görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Ürdün'ün Gazze'ye yönelik yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Harris görüşmede, Washington yönetiminin, "Refah kentinde barınan bir milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesine yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın askeri bir operasyona girişilmemesi gerektiği yönündeki tutumunu" yineledi.

İkili ayrıca Batı Şeria'da istikrarın korunmasının önemini de ele aldı.

Harris, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Başkan Yardımcısı Harris Ürdün Kralı Abdullah ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Başkan Yardımcısı Harris Ürdün Kralı Abdullah ile Görüştü - Son Dakika
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