ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Cumhuriyet'in 103. yılında Türk halkını kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Cumhuriyet'in 103. yılında Türk halkını kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk halkını kutladı. Rubio, mesajında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü anarak gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.
Rubio, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını kutluyorum. Ülkelerimiz gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklık büyük önem taşımaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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