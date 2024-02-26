ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Yönetimi Yenilenme Sürecini Memnuniyetle Karşılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Filistin yönetimindeki yenilenme sürecini memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, "Bu adım, Filistin yönetimi altında Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden birleşmesini sağlamak için önemli." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde, Filistin'deki son siyasi gelişmeleri ve Gazze'deki süreci değerlendirdi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunmasının ardından yeni hükümet çalışmalarına başlanan Filistin'deki siyasi durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Miller, ABD olarak Batı Şeria'daki reform ve yeniden yapılanma yönündeki çalışmaları desteklediklerini belirtti.
Filistin'in geleceğine Filistinlilerin karar vereceğini kaydeden Miller, "Bu süreç, bizim takip edeceğimiz ve olumlu bir süreç. Bu adım, Filistin yönetimi altında Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden birleşmesini sağlamak için önemli." değerlendirmesini yaptı.
Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri "hukuka aykırı"
Miller, bir soru üzerine bir kez daha, İsrail'in Batı Şeria'da yapımına devam ettiği yeni yerleşim yerlerinin "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu söyledi.
Geçen hafta Biden yönetiminin bu konudaki açıklamalarında yeni yerleşim yerlerinin "hukuka aykırı" olduğunu belirttiğini hatırlatan Miller, bu konuda tutarlı bir noktada durduklarını ve uzun yıllardır ABD'nin geleneksel çizgisinin bu olduğunu vurguladı.
ABD yönetiminin geçen haftaki ilgili açıklaması, Donald Trump döneminde yeni Yahudi yerleşimci yerleriyle ilgili politikası tersine çevrilmiş ve bu yerleşimlerin yasa dışı olduğu şeklindeki geleneksel politikaya dönüş olarak yorumlanmıştı.
Başbakan Iştiyye'nin istifasını sunması
Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Başbakan Iştiyye, bu kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğini aktarmıştı.
Filistin yönetimini, idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.
Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizmişti.
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