ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki olayı soruşturmasını istedi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki olayı soruşturmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp buldozerlerle kuma gömülmesinden 'çok rahatsız' olduklarını belirterek, olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, olayın düzgün bir şekilde soruşturulmasını ve gerekiyorsa sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini ifade etti. İsrail'in mesnetli savaş hukuku ihlali iddialarını soruşturma ve failleri sorumlu tutma yükümlülüğü olduğunu vurguladı. Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntüler üzerine ABD, İsrail tarafıyla irtibata geçerek olayla ilgili bilgi istedi.

29.03.2024 05:37  Güncelleme: 05:38
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp buldozerlerle kuma gömülmesinden "çok rahatsız" olduklarını belirterek, olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirinin Gazze'deki iki Filistinlinin öldürülerek gömülmesiyle ilgili sorusuna yazılı cevap verdi.

Sözcü, açıklamasında, olaydan çok rahatsız olduklarını kaydederek, "Bu olayın düzgün bir şekilde soruşturulmasını ve eğer gerekiyorsa ilgili kişilerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İlk olarak Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadıklarını ancak görüntüler üzerine İsrail tarafıyla hemen irtibata geçip olayla ilgili bilgi istediklerini kaydeden ABD'li sözcü, "Bununla beraber İsrail'in, mesnetli savaş hukuku ihlali iddialarını soruşturma ve uygun şekilde failleri sorumlu tutma yükümlülüğü bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Al Jazeera kanalında önceki gün yayınlanan haberde İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü ve daha sonra buldozerlerle sürükleyerek kuma gömdüğü görüntüler yayınlanmıştı.

Söz konusu olayı "savaş suçu" olarak niteleyen birçok uzman, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği bu ve bunun gibi suçları BM'nin soruşturmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki olayı soruşturmasını istedi - Son Dakika

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