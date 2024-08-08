ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Norveç'in Filistin temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Norveç'in Filistin temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurmasının ardından İsrail'in Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine tepki gösterdi.

08.08.2024 22:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal eden İsrail'e tepki göstererek, bu adımın yapıcı olmadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etmesini değerlendirdi.

Miller, Norveç'in Orta Doğu ve Filistin ile ilgili süreçlerde bugüne kadar hep yapıcı roller oynadığına işaret ederek, "Onların bu rolü oynamasını engellemeye dönük bu adımın yapıcı olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Oslo Anlaşması'ndan bu yana çeşitli örnekler veren Miller, Norveç'in İsrail-Filistin sorununda barışçıl çözümler için oynadığı rollere dikkati çekerek İsrail'in son adımını doğru bulmadıklarını belirtti.

İsrail, bugün, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.

Kaynak: AA

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