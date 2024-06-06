ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı değerlendirdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in UNRWA\'ya ait okula düzenlediği saldırıyı değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'deki UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda ölen çocuklarla ilgili açıklama yaptı. Miller, eğer 14 çocuğun öldürüldüğü doğruysa bunların terörist olmadığını ve bir şeylerin yanlış gittiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırıda hedef aldığı Hamas üyelerinin isimlerini açıklamasını beklediklerini söyledi.

06.06.2024 22:39
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda öldürülen çocuklara ilişkin, "Eğer 14 çocuğun öldürüldüğü doğruysa bunlar terörist değildi. Eğer bu saldırıda 14 çocuğun ölümü doğruysa demek ki bir şeyler yanlış gitmiştir." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İsrail'in Gazze'de hedef aldığı okula ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, İsrail ordusunun Gazze'deki UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 20-30 kadar Hamas üyesini hedef aldığını iddia ettiğini ve bu isimleri açıklayacağını belirterek, "İsrail'in bu isimleri ve olayla ilgili kapsamlı değerlendirmesini bekliyoruz." dedi.

İsrail ordusunun saldırısında 14 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili sorulara temkinli cevap veren Miller, "Sahadan gelen görüntüleri ve iddiaları gördük. Eğer 14 çocuğun öldürüldüğü doğruysa bunlar terörist değildi. Eğer bu saldırıda 14 çocuğun ölümü doğruysa demek ki bir şeyler yanlış gitmiştir." dedi.

Israrlı sorular üzerine İsrail'in saldırıda hedef aldığını iddia ettiği Hamas üyelerinin isimlerini açıklamasını bekleyeceklerini kaydeden Miller, saldırıda sivillerin öldürülmesini kınamadı ancak İsrail'e saldırının tüm detaylarını sorduklarını söyledi.

Miller'dan sivillerle ilgili "dil sürçmesi"

Hamas üyelerinin yerleşim bölgelerinde ve okullarda sivillerin arasına saklandığını ve son okul saldırısında da böyle bir durumun gözüktüğünü söyleyen Miller, İsrail'in Hamas'ı hedef almaya hakkı var yorumunu yaparken dili sürçerek, "İsrail'in bu sivilleri hedef alma hakkı var." dedi.

Cümlesinin devamında İsrail'in Hamas'ı hedef alma hakkı kadar sivilleri de koruma yükümlülüğü olduğunu ifade eden Miller, saldırının "ABD'nin toplu yerleşim yerlerine kapsamlı saldırı olmaması" şeklindeki kırmızı çizgisini aşmadığını belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı değerlendirdi - Son Dakika

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