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ABD Dışişleri Bakanlığı, Koreler arası işbirliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Koreler arası işbirliğinin önemini vurguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik düşmanca söylemlerini hayal kırıklığıyla karşıladığını belirterek, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için Koreler arası işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık, Kuzey Kore ile daha iyi ilişkiler kurabilmek ve uluslararası tepkileri koordine edebilmek için Güney Kore, Japonya ve diğer müttefik ülkelerle istişare içinde olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Koreler arası işbirliğinin önemini vurguladı
16.01.2024 - 11:58,
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ABD Dışişleri Bakanlığı, " Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik söylemlerinin tırmanmasından hayal kırıklığını duyduğunu" belirterek, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için Koreler arası işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son açıklamalarına ilişkin Yonhap Haber Ajansının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kuzey Kore'nin diyaloğu reddetmeye devam etmesi ve Güney Kore'ye yönelik düşmanca söylemini tırmandırması bizi hayal kırıklığına uğratıyor." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için Koreler arası işbirliğinin hayati önem taşıdığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin Kuzey Kore ile daha iyi ilişkiler kurabilmek, ülkenin saldırganlığı caydırabilmek ve Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına yönelik süregelen ve tekrarlanan ihlallerine karşı uluslararası tepkileri koordine edebilmek için Güney Kore, Japonya ve diğer müttefik ülkelerle istişare içinde olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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