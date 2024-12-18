ABD Dışişleri Bakanlığı'na Leahy Yasası Davası - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı'na Leahy Yasası Davası

Filistinliler, ABD Dışişleri'nin Leahy Yasası'na uymadığını iddia ederek dava açtı.

18.12.2024 11:47
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ABD'de, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlanmasını yasaklayan "Leahy Yasası"nı İsrail'e destek sağlayarak ihlal eden ABD Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açıldı.

ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasiden (DAWN) yapılan açıklamada, Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalıların DAWN platformunun desteğiyle Leahy Yasası'na uymadığı gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığına dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in işkence, zorla kaybetme, uzun süreli gözaltı ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilerek Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu ancak Dışişleri Bakanlığının İsrail'e "istisna" tanıdığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in soykırım, sivilleri kasten öldürme, gıda, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi suçlar da işlediğine dikkat çekildi.

DAWN İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar İsrail güvenlik güçlerinden hiçbir birime yaptırım uygulamadığını vurgulayarak "Bu dava, Dışişleri Bakanlığının İsrail güvenlik güçlerine yardımı yasaklayan Leahy Yasası'nı uygulamasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'de 1997'de kabul edilen Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı güvenlik güçlerine ABD yardımı yapılmasını yasaklıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı'na Leahy Yasası Davası - Son Dakika

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