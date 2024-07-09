ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Müsteşarı Jessica Lewis Görevinden Ayrılıyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Müsteşarı Jessica Lewis Görevinden Ayrılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Müsteşarı Jessica Lewis'in bu ay görevini bırakacağı açıklandı. Lewis'in liderliğinde Ukrayna'ya güvenlik yardımı yapıldığı, İsrail'e yardımların artırıldığı ve Tayvan'a askeri ekipman sağlandığı belirtildi. Lewis'in görevinden ayrılmasının nedeni ise açıklanmadı. Filistin destekçisi göstericilerin protestoları ve ABD'nin İsrail'e sağladığı desteğin etkisi ise bilinmiyor.

09.07.2024 23:09
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İşler Müsteşarı olarak görev yapan Jessica Lewis'in bu ay görevini bırakacağı bildirildi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Lewis'in 3 yıldır sürdürdüğü görevinden bu ay ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, Lewis'in liderliğinde Ukrayna'ya 51,4 milyar dolar güvenlik yardımı yapıldığı, 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'e yardımların artırıldığı ve Tayvan'a kendini savunması için milyarlarca dolarlık askeri ekipman sağlandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Müsteşarı Lewis'in görevini bırakma nedenine dair ise herhangi bir detay verilmedi.

Mayıs ortasında Lewis'in evinin önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde taşıdığı "Jessica Lewis, ellerinde kan var", "Jessica Lewis, sen bir bebek katilisin" ve " Gazze'de 15 bin çocuk öldürüldü, teşekkürler Jessica Lewis" pankartlarıyla ABD'nin İsrail'e sağladığı silah yardımlarını protesto etmişti.

Lewis'in görevinden ayrılmasında ABD'nin Gazze'ye saldırılarında İsrail'e sağladığı desteğin etkisinin olup olmadığı bilinmiyor.

Çoğu Dışişleri ve Savunma Bakanlığı çalışanı olmak üzere, Başkan Joe Biden yönetiminde görev yapan birçok diplomat, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermesine tepki olarak görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Müsteşarı Jessica Lewis Görevinden Ayrılıyor - Son Dakika
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