ABD Dışişleri Bakanlığı: Tüm müzakereciler masaya dönmeli - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Tüm müzakereciler masaya dönmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas'ın Katar'da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, tüm müzakerecilerin masaya dönmesi ve bu anlaşmayı sonuca bağlaması gerektiğini söyledi.

14.08.2024 23:16
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas'ın Katar'da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, tüm müzakerecilerin masaya dönmesi ve bu anlaşmayı sonuca bağlaması gerektiğini söyledi.

Patel, günlük basın toplantısında, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hamas'ın Doha'daki görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklaması sorulan Patel, "Söyleyebileceğim şey, bu yorumların farkında olduğumuz ve bu görüşmelerin gerektiği gibi ilerlemesini beklediğimizdir ve bizim bakış açımıza göre tüm müzakereciler masaya dönmeli ve bu anlaşmayı sonuca bağlamalıdır." dedi.

"Geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasının zamanı çoktan geldi. Bunlar arasında elbette Amerikan vatandaşları da var." diyen Patel, şu anda masada olan anlaşma kapsamında Gazze halkına "rahatlama sağlanması" gerektiğini ifade etti.

Vedant Patel, Katar'ın yarın başlayacak görüşmelerde Hamas adına da temsilcilerin katılacağı yönünde ABD'ye güvence verdiğini hatırlatarak, "Elbette bu konuda söz hakkını onlara bırakacağım." diye konuştu.

Detaya girmekten kaçınan Sözcü Yardımcısı, "Kalıcı veya geçici bir ateşkes ve sonuçlar hakkında bir şey söylemek, aktif ve devam eden bir süreç için kesinlikle yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.

Patel, dünkü basın brifinginde, 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını, aynı şekilde Hamas'ın da katılmasını umduklarını söylemişti.

15 Ağustos'ta yapılması beklenen ateşkes görüşmeleri

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan ara bulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

Hamas, çağrıya verdiği cevapta şu ifadeyi kullanmıştı:

"Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı ara bulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü."

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan, kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Ancak Netanyahu daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar, "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmasını" öngörüyordu.

Yarın Doha'da yapılacak müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı: Tüm müzakereciler masaya dönmeli - Son Dakika

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