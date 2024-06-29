ABD Donanmasına mensup deniz piyadesi Okinawa'da tecavüz girişiminde bulundu - Son Dakika
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ABD Donanmasına mensup deniz piyadesi Okinawa'da tecavüz girişiminde bulundu

Japonya'nın Okinawa adasında görevli bir ABD Deniz Piyadesi, bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak yaraladığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Olay sonrası kaçan Clayton, polis tarafından gözaltına alındı. Okinawa halkı, ABD askerlerinin bölgede işlediği suçlardan dolayı uzun süredir şikayetçi. Bu olayın da yerel muhalefeti artırabileceği belirtiliyor.

29.06.2024 11:45
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Japonya'nın güneyindeki Okinawa'da bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve kadını yaraladığı gerekçesiyle, ABD donanmasına mensup bir deniz piyadesi aleyhinde iddianame hazırlandığı bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Okinawa'da görevli ABD Deniz Piyadesi 21 yaşındaki Jamel Clayton, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve yaraladığı gerekçeleriyle mayıs ayında gözaltına alındı.

Kadına yönelik 26 Mayıs'ta yaşanan cinsel istismar teşebbüsü sonrası kaçtığı saptanan Clayton, aynı gün ABD askeri üssü dışında Okinawa polis güçlerince gözaltına alındı.

Clayton aleyhine 17 Haziran'da iddianame hazırlandı.

Okinawa Eyalet Valisi Tamaki Denny, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha iğrenç bir suç ortaya çıktı ve Okinawa halkında büyük bir endişeye neden oldu. Öfkelenmekten kendimi alamıyorum." ifadesini kullandı.

Aleyhine iddianame hazırlandı

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, "oldukça talihsiz" şeklinde nitelediği olayın bölge halkında "büyük endişeye yol açtığını" ve ABD vatandaşı Clayton aleyhine iddianame hazırlandığını bildirdi.

İlerleyen adli süreç nedeniyle ayrıntı paylaşamayacağını belirten kaydeden Hayaşi, Japonya Dışişleri Bakanlığının, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel'e şikayetlerini ve "benzer olayların tekrarlanmamasına" yönelik taleplerini bildirdiğini aktardı.

Okinawa Adası

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olarak gösteriliyor.

Benzer dava süreçlerinin, 55 bine yakın ABD askerinin görev yaptığı bilinen Japonya'da, ABD'nin askeri varlığına karşı yerel muhalefeti körükleyebileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Donanmasına mensup deniz piyadesi Okinawa'da tecavüz girişiminde bulundu - Son Dakika

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