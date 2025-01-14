ABD- Ermenistan'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD- Ermenistan'dan Savunma Anlaşması

ABD ve Ermenistan, savunma ve ekonomi alanlarında iş birliğini güçlendiren anlaşma imzaladı.

14.01.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile Ermenistan arasında savunma ile ekonomi alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan "Stratejik Ortaklık Komisyonu" anlaşması imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Washington'da bakanlıkta düzenlenen imza törenine katıldı.

Blinken, iki ülke arasında artan iş birliğinin altını çizerek, özellikle savunma, güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda bu iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

"Bu anlaşma, ABD ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu imza ile ABD-Ermenistan Stratejik Ortaklık Komisyonunu kuruyoruz." diyen Blinken, söz konusu komisyonun, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda çerçeve sunacağını ifade etti.

Ermenistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı konusunda işbirliği yapacakları bilgisini paylaşan Blinken, Ermenistan'ın DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılmak istediğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel barış için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Mirzoyan, "Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir barışı teşvik etme konusunda ABD'nin desteğini takdir ediyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya'nın, tüm bölgesel aktörlerin ve uluslararası topluluğun çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ermenistan, barış gündemine ve bunun uygulanmasına olan bağlılığını sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Washington, Ermenistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD- Ermenistan'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: ABD- Ermenistan'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.