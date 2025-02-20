ABD, Filistin Güvenlik Fonlarını Kesti

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WASHINGTON, 20 Şubat (Xinhua) -- ABD, Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik güçlerine sağladığı tüm fonları kesti.

Washington Post'un çarşamba günü ABD'li ve Filistinli yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD en son Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Filistin Yönetimi'ne doğrudan yardımı durdurmuş ancak güvenlik güçlerinin eğitim ve reformunu finanse etmeye devam etmişti.

Haberde, hem Gazze Şeridi'nde hem de İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi idaresindeki bölgelerinde Filistin Yönetimi'nce kanun ve düzenin sağlanmasında güvenlik güçlerinin kritik bir role sahip olduğu belirtildi.

Filistin Yönetimi Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Recep, Washington Post'a verdiği demeçte ABD'nin Filistin Yönetimi'nin güvenlik güçlerinin eğitimini de içeren projelerinin büyük bağışçılarından biri olarak görüldüğünü hatırlattı.