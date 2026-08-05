ABD, Fly Baghdad Havayolunun Yaptırımlarını Kaldırdı

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-Quds Force) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan Irak merkezli Fly Baghdad havayolu şirketi ile şirkete ait iki Boeing 737'yi terörle mücadele yaptırımları kapsamında tuttuğu listeden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde bugün yayımlanan bilgilere göre, yaptırım listesinden Fly Baghdad Airlines Company, Iraq Express ve Fly Baghdad kayıtları çıkarıldı. Söz konusu üç kaydın, ayrı şirketlere değil, aynı Fly Baghdad havayolu şirketinin farklı isim ve kayıtlarına karşılık geldiği görüldü.

Bakanlık ayrıca Irak merkezli Fly Baghdad havayolu şirketi tarafından işletilen YI-BAF ve YI-BAN tescilli iki Boeing 737 tipi uçağı da yaptırım listesinden çıkardı.

FLY BAGHDAD'IN IRGC-KUDÜS GÜCÜ BAĞLANTISI GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) kayıtlarında, Fly Baghdad'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-Quds Force) ile bağlantılı olduğu belirtiliyordu.

Böylece ABD, Irak merkezli Fly Baghdad havayolu şirketi ve şirkete ait iki uçağa, IRGC-Kudüs Gücü ile bağlantıları gerekçesiyle uygulanan terörle mücadele yaptırımlarını kaldırmış oldu.

FLY BAGHDAD CEO'SU ŞABBANİ'NİN YAPTIRIMI KALDIRILMADI

OFAC, aynı gün Iraklı iş insanı ve Fly Baghdad CEO'su Beşir Abdulkadim Alvan eş-Şabbani'nin yaptırım kaydında da değişiklik yaptı. Daha önce Fly Baghdad ile bağlantılı olarak gösterilen Şabbani'nin yeni kaydında IRGC-Kudüs Gücü ile bağlantısına yer verildi.

Şabbani'nin yaptırım kaydı ise kaldırılmadı; yalnızca yaptırım gerekçesinde yer alan bağlantı bilgileri güncellendi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre ABD'nin söz konusu kararı, İran'a yönelik yaptırımların genel olarak kaldırıldığı anlamına gelmiyor.